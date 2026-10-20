Круглый стол «По страницам тверской газеты Karielan šana (Карельское слово)»: к 30‑летию издания и Году народного единства.
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