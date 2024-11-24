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Спички - не игрушка

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  • Воробей
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Вашингтонский «ястреб» угрожает России пятой статьей устава НАТО

Вашингтонский «ястреб» угрожает России пятой статьей устава НАТО

Политнавигатор НАТО может задействовать статью пять своего устава и напасть на Россию в случае, если на Украине будет использовано тактическое ядерное оружие, и радиоактивное облако двинется в сторону Польши.

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