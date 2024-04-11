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У нас в Текстильщиках

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Собянин утвердил проект комплексного развития территории на севере Москвы

Собянин утвердил проект комплексного развития территории на севере Москвы

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