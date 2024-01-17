Блог ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Как-то незаметно у нас прошла новость о том, что Пашинян резко сменил риторику и снова пытается подружиться с Россией, а зря.
Россия нашла на Пашиняна управу. Лидер Армении даёт заднюю
Комментарии
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v
vasechkin7
Значимого Армения вообще ничего не производит. А так фрукты-сухофрукты, коньяк и ещё по мелочи.
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8 час.
В
Василий
Паленая конина, вот пожалуй и все.
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8 час.
Юрий Золотарев
Этому вшиварю - ни грамма доверия! Предательская МЕРЗОСТЬ, не более того!
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7 час.
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