Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Глушакова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем из игроков планирует встретиться. — Вы планируете проводить в воскресенье встречи с футболистами «Ростова», «Динамо» и «Химок»? — А кто из «Ростова» и «Химок» был на Евро? Я же сказал.