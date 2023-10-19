Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 1,9 тыс. человек Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи ветеранам в честь 82-й годовщины Битвы под Москвой.
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