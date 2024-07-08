КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ МИХАЛКОВ РАССКАЗАЛ, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО: НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ ЭТО "САКРАЛЬНОЕ МЕСТО" В РОССИИ Никита Михалков в рамках гастрольного тура спектакля "12" дал большое интервью журналистам.
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