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Позитив для оптимистов

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Когда закончится СВО?

Когда закончится СВО?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ МИХАЛКОВ РАССКАЗАЛ, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО: НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ ЭТО "САКРАЛЬНОЕ МЕСТО" В РОССИИ Никита Михалков в рамках гастрольного тура спектакля "12" дал большое интервью журналистам.

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