Дизайнеров и бренды Ивановской области приглашают поучаствовать во Второй Московской неделе моды

Дизайнеров и бренды Ивановской области приглашают поучаствовать во Второй Московской неделе модыМероприятие пройдет с 1 по 8 марта, основными площадками станут «Манеж» и 75-й павильон на ВДНХ – одно из пространств выставки «Россия».