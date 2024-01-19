Дизайнеров и бренды Ивановской области приглашают поучаствовать во Второй Московской неделе моды

Дизайнеров и бренды Ивановской области приглашают поучаствовать во Второй Московской неделе модыМероприятие пройдет с 1 по 8 марта, основными площадками станут «Манеж» и 75-й павильон на ВДНХ – одно из пространств выставки «Россия».
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