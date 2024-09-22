«Ветераны России» обратились в СК РФ из-за реабилитации либералом нацизма

Просьбу проверить заявление художника Павла Шевелева о якобы вине СССР в начале Второй Мировой войны направила в Следственный комитет и Генпрокуратуру организация «Ветераны России», 22 сентября сообщает Telegram-канал SHOT.
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