25 лет хитов: группа „Руки Вверх!“ отмечает юбилей альбома „Здравствуй, это я!“

Группа «Руки Вверх!» отмечает 25-летие альбома «Здравствуй, это я…». В честь этого события с 11 по 16 марта 2025 года на «ВТБ Арене» пройдёт серия концертов, которые нельзя пропустить! Вы точно помните хиты, которые прозвучали в этом альбоме: «Ай-яй-яй, девчонка…», «Потому что есть Алёшка у тебя…» и «Ты виновата сама, так тебе и надо…».