«Жизнь в Милане обходится сильно дороже, чем в Москве»: как и почему я переехала в Италию

«Жизнь в Милане обходится сильно дороже, чем в Москве»: как и почему я переехала в ИталиюТо, что переезжать я буду только в Италию, даже не обсуждалось – это «моя» страна, где я в разные годы провела много счастливых дней.
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