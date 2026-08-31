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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кордоба об отмене пенальти «Ростова»: «Фол все равно свистнули. Такие вещи нужно корректировать, чтобы российский футбол становился сильнее»

Нападающий «Краснодара»  Джон Кордоба высказался об отмененном пенальти в пользу « Ростова » в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:0).

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