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Русская весна

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«Украина тогда даже не существовала»: в Одессе встали на защиту Пушкина (ВИДЕО)

«Украина тогда даже не существовала»: в Одессе встали на защиту Пушкина (ВИДЕО)

Жительница Одессы резко высказалась о планах сноса памятника Александру Сергеевичу Пушкину, осадив местных журналистов,, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Думская.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Они скоро и Одессу переименуют. В какой-нибудь Бандеробан или Бушемисто. Назвали бы Зеленскоград, но не в меру коррелирует с подмосковным и окончание маломовное.
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