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РПЧСИ о массовом убийстве при выселении в Алматы: Производство – это спор двух частных лиц

РПЧСИ о массовом убийстве при выселении в Алматы: Производство – это спор двух частных лиц

Алматы. 21 сентября. КазТАГ – Исполнительное производство в случае с выселением семьи из дома в Алматы, при котором произошло массовое убийство, это спор двух частных лиц, заявляет Республиканская палата частных судебных исполнителей (РПЧСИ).

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