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SPORT24.ru

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Дочь Семака отреагировала на уход Мостового из «Зенита»

Дочь Семака отреагировала на уход Мостового из «Зенита»

Майя Гуревич, падчерица главного тренера «Зенита» Сергея Семака, отреагировала на переход полузащитника Андрея Мостового в «Локомотив».

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