Астрономы рассказали о приближении к Земле необычной кометы

В 2024 году комета пройдет в 144 миллионах километров от Земли. © ТАСС Как передает DailyMail, ученые-астрономы сообщили о приближении к Земле ледяной кометы 12P/Pons-Brooks, которая также называют «дьявольской».
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