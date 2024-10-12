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Сийярто доказал независимость Венгрии в ответе журналисту-провокатору из Германии

Сийярто доказал независимость Венгрии в ответе журналисту-провокатору из Германии

На пресс-конференции по участию главы венгерского МИД в газовом форуме в Санкт-Петербурге Петер Сийярто ответил на гнусный вопрос немецкого журналиста.

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