Мать основателя "Ласкового мая" просит суд отменить завещание Шатунова

Вадим Тараканов/ТАСС Валентина Кузнецова, мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова, подала иск к вдове Юрия Шатунова Светлане Шатуновой-Чумаковой с требованием отменить завещание артиста, пишет ТАСС, ссылаясь на судебные документы.
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