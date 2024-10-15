Чистый приток спотовых ETF Bitwise BTC накануне составил $100 млн или 3-е место в истории

Согласно данным финансовой информационной платформы Farside Investors, спотовый ETF BTC компании Bitwise (BITB) зафиксировал чистый приток в $100 млн 14 числа По размеру прихода средств, это третье по величине вливание инвестиций в крипто-паи с момента запуска фонда.
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