Чистый приток спотовых ETF Bitwise BTC накануне составил $100 млн или 3-е место в истории

Согласно данным финансовой информационной платформы Farside Investors, спотовый ETF BTC компании Bitwise (BITB) зафиксировал чистый приток в $100 млн 14 числа По размеру прихода средств, это третье по величине вливание инвестиций в крипто-паи с момента запуска фонда.