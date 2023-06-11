Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США

Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии, призвал защитить Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, которому угрожает экстрадиция в Соединенные Штаты Америки, где ему грозит тюремный срок.
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