Отказ от газа вернул Европу к углю

Во вторую декаду 21 века Европа преуспела в своей антиугольной энергетической политике, но третья декада началась с того, что Старый Свет вновь вынужден был вернуться к использованию угля, как ключевого энергоносителя.
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