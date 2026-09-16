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Администрация города Челябинска

4 подписчика

Что делать со старыми покрышками?

Что делать со старыми покрышками?

Скоро все автомобилисты начнут менять шины. Сразу возникает вопрос, а куда отдать старые покрышки? Выбрасывать их в обычные контейнеры для мусора или оставлять на улице нельзя.

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