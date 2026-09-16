Что делать со старыми покрышками?

Скоро все автомобилисты начнут менять шины. Сразу возникает вопрос, а куда отдать старые покрышки? Выбрасывать их в обычные контейнеры для мусора или оставлять на улице нельзя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым