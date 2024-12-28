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Политика как она есть

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  • дмитрий чагин
    Я думаю детям-квадроберам надо помогать))) Родителям надо принять правила игры))) Спать "кошечкам и собачкам" надо в ...«Родители получат...
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Бузова высказалась о поведении изменившего жене с Лерчек и Бьянкой рэпера

Бузова высказалась о поведении изменившего жене с Лерчек и Бьянкой рэпера

Певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о поведении рэпера Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в изменах жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая) на съемках шоу «Звезды в джунглях».

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