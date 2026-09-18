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Царьград

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Александра Трусова вернулась в спорт после рождения сына в 2025

Александра Трусова вернулась в спорт после рождения сына в 2025

Александра Трусова, известная русская фигуристка, поделилась мыслями о возвращении на лёд после рождения сына в августе 2025 года.

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