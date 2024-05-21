В Удмуртии семейное предпринимательство может получить правовой статус

Ижевск. Удмуртия. Торгово-промышленная палата Удмуртии готовит изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике», в числе который планируется дать правовой статус семейному предпринимательству.
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