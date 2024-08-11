«В плен не берем, живых не оставляем». «Козырь» Белоусова в действии: ветераны «Вагнера» наводят ужас на ВСУ в Курской области

Сегодня 32K прочитали Автор: Мария Баранова Подразделения, куда входят ветераны ЧВК «Вагнер», вступили в бой с украинской армией в Курской области и уже наводят ужас на противника, пишут военкоры с места событий.
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