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Добрый Мир

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«В плен не берем, живых не оставляем». «Козырь» Белоусова в действии: ветераны «Вагнера» наводят ужас на ВСУ в Курской области

«В плен не берем, живых не оставляем». «Козырь» Белоусова в действии: ветераны «Вагнера» наводят ужас на ВСУ в Курской области

Сегодня 32K прочитали Автор: Мария Баранова Подразделения, куда входят ветераны ЧВК «Вагнер», вступили в бой с украинской армией в Курской области и уже наводят ужас на противника, пишут военкоры с места событий.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Закономерности, говоря здесь уже филсофически, в нашей жизни  случаются нередко...  И тут, как говориться, этому уже не стоит удивляться. &quot;С волками жить-по волчьи выть.&quot;-пословица характеризует ситуацию такую очень метко.  С ментальностью в таких случаях надо расставаться...
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