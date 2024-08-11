«В плен не берем, живых не оставляем». «Козырь» Белоусова в действии: ветераны «Вагнера» наводят ужас на ВСУ в Курской области

Влад Владимиров

Закономерности, говоря здесь уже филсофически, в нашей жизни случаются нередко... И тут, как говориться, этому уже не стоит удивляться. "С волками жить-по волчьи выть."-пословица характеризует ситуацию такую очень метко. С ментальностью в таких случаях надо расставаться...