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Яковлев о премиальных: «В «Зените» всегда посмеивались над нами. Перед матчем спрашивали: «У вас сегодня сколько?» Мы: «Пять тысяч». Они отвечали: «А у нас сорок»

Экс-полузащитник « Спартака » Павел Яковлев рассказал, какие в его карьере были самые большие премиальные.

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