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В Ямало-Ненецком автономном округе состоялась профориентационная встреча со старшеклассниками

В Ямало-Ненецком автономном округе состоялась профориентационная встреча со старшеклассниками

Сотрудники подразделений лабытнангской полиции и представитель Общественного совета при ОМВД встретились с учениками 8 класса СОШ № 1 в рамках профориентационной и профилактической работы.

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