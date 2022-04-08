В Ямало-Ненецком автономном округе состоялась профориентационная встреча со старшеклассниками

Сотрудники подразделений лабытнангской полиции и представитель Общественного совета при ОМВД встретились с учениками 8 класса СОШ № 1 в рамках профориентационной и профилактической работы.
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