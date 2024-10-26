Медведев оценил кричалки болельщиков «Спартака» на матче со СКА

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Председатель совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев в беседе с РИА Новости оценил кричалки болельщиков «Спартака» во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против его команды.