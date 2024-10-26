Медведев оценил кричалки болельщиков «Спартака» на матче со СКА

Председатель совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев в беседе с РИА Новости оценил кричалки болельщиков «Спартака» во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против его команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии