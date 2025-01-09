Роспотребнадзор: преобладающий в этом сезоне штамм гриппа вызывает пневмонию

Сезон простуд в этом году может быть особенно опасенВ текущем сезоне отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что является типичным явлением в России в холодное время года.
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