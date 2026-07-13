Appeals Court Revives Tylenol Autism Lawsuits Against Kenvue A federal appeals court has breathed new life into litigation accusing Kenvue of failing to disclose alleged risks tied to taking Tylenol during pregnancy, reversing an earlier ruling that had effectively stopped hundreds of cases, according to a new report from Bloomberg.
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