В Хабаровске почтили память Героя России Игоря Груднова

В Хабаровске состоялось памятное событие, приуроченное к 65-летию со дня рождения Героя России генерал-полковника Игоря Сергеевича Груднова, бывшего командующего Восточным округом Росгвардии с 2016 по 2018 год.
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