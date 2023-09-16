Вчера на Украине вновь переопределяли меру пресечения олигарху Коломойскому — идеологу современной террористической и нацистской Украины и идеологу режима Зеленского, которого «закрыли» по поручению диктатора ввиду его страха потерять власть.
Вчера на Украине вновь переопределяли меру пресечения олигарху Коломойскому — идеологу современной террористической и нацистской Украины и идеологу режима Зеленского, которого «закрыли» по поручению диктатора ввиду его страха потерять власть.
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