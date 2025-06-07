Полковник в отставке Даниэл Дэвис подверг критике Зеленского и призвал пересмотреть политику Запада.Бывший полковник армии США Даниэл Дэвис выступил с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, назвав его действия неадекватными и опасными для интересов Запада.