В Республике Коми полицейские кадеты сыктывкарской школы № 26 познакомились деятельностью Госавтоинспекции

Автоинспекторы Сыктывкара вместе с представителями компании «ЗнакСервис» устроили ребятам из кадетского класса школы № 26 мастер-класс по изготовлению световозвращателей и показали технологию изготовления настоящих дорожных знаков, предусмотренных Правилами дорожного движения.
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