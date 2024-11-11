Депутат призвал установить в аэропортах бесплатные питьевые краны

Он отметил, что бутилированная вода стоит слишком дорого Все российские аэропорты должны быть оборудованы бесплатными питьевыми кранами и установлена максимальная стоимость бутилированной воды, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в обращении к главе Минтранса Роману Старовойту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии