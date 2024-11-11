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Депутат призвал установить в аэропортах бесплатные питьевые краны

Депутат призвал установить в аэропортах бесплатные питьевые краны

Он отметил, что бутилированная вода стоит слишком дорого Все российские аэропорты должны быть оборудованы бесплатными питьевыми кранами и установлена максимальная стоимость бутилированной воды, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в обращении к главе Минтранса Роману Старовойту.

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