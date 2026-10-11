Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Ветераны «Спартака» не верят статистике: Ловчев - «Это средний вратарь», Тернавский - «У Романцева его бы уже не было, набриолинится - и «ха-ха»

Ветераны «Спартака» не верят статистике: Ловчев - «Это средний вратарь», Тернавский - «У Романцева его бы уже не было, набриолинится - и «ха-ха»

Вчера голкипер «Спартака» Александр Максименко оставил свою команду в меньшинстве в самом начале матча в Самаре с «Крыльями Советов» (1:1).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым