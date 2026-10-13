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Саудовский принц отверг предложение Израиля о помощи в войне с хуситами

Саудовский принц отверг предложение Израиля о помощи в войне с хуситами Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман отверг предложение Израиля подключиться к военной кампании против йеменских хуситов.

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