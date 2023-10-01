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«Мы готовы предать Китай» – Сурков послал сигнал странам НАТО

«Мы готовы предать Китай» – Сурков послал сигнал странам НАТО

Бывший куратор «украинского направления» в Кремле Владислав Сурков напомнил о себе статьёй, в которой предрекает, что в далеком будущем Россия объединится с США и Европой на правах одного из лидеров «великого Севера» – условного понятия по аналогии с «глобальным Югом».

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