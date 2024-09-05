Лишились дара речи: в поездах запретили делать это — как теперь будут ездить пассажиры РЖД Юлия ЧелкановаС недавними изменениями в правилах поведения в поездах РЖД, многие пассажиры оказались в замешательстве.
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