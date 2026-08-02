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Обновленный российский танк Т-80БВМ: непревзойденная мощь

Обновленный российский танк Т-80БВМ: непревзойденная мощь

Появились фото нового подварианта российского основного боевого танка (ОБТ) Т-80БВМ, чья конфигурация брони, судя по всему, обеспечивает значительно более высокий уровень защиты, чем у его предшественников.

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