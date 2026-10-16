В турецком шоу-бизнесе появились новые слухи: выяснились подробности личной жизни красотки Джемре Байсел, известной по таким сериалам, как «Игра судьбы», «Красивее, чем ты», «Рамо» и «Розы и грехи».
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