Общественники потребовали лишить Пугачёву и Галкина* родительских прав

«Ветераны России» беспокоятся, что дети не посещают школу.фото: instagram.com/maxgalkinru (Meta признана в России экстремистской и запрещена)--> Движение «Ветераны России» обратилось к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой решить вопрос о лишении певицы Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина (иноагент) родительских прав.