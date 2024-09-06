Общественники потребовали лишить Пугачёву и Галкина* родительских прав

«Ветераны России» беспокоятся, что дети не посещают школу.фото: instagram.com/maxgalkinru (Meta признана в России экстремистской и запрещена)--> Движение «Ветераны России» обратилось к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой решить вопрос о лишении певицы Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина (иноагент) родительских прав.
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