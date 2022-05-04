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«Вспомните старое доброе слово»: дух патриотизма охватит Приморье

«Вспомните старое доброе слово»: дух патриотизма охватит Приморье

— В нашем театре стало доброй традицией перед праздником Победы организовывать выездные концерты, литературно-драматические представления для жителей окрестных сёл, — говорит Наталья Белошенко, руководитель литературно-драматургической части театра.

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