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ФедералПресс

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Эксперт назвал возможных организаторов покушения на Владимира Ткачука

Эксперт назвал возможных организаторов покушения на Владимира Ткачука

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников допустил, что к покушению на генерального директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука могут быть причастны Служба безопасности Украины и британские спецслужбы.

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