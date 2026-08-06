Эксперт назвал возможных организаторов покушения на Владимира Ткачука

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников допустил, что к покушению на генерального директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука могут быть причастны Служба безопасности Украины и британские спецслужбы.