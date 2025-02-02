GamesVoice были приятно удивлены реакцией игроков на озвучку San Andreas – студия може...

GamesVoice были приятно удивлены реакцией игроков на озвучку San Andreas – студия может взяться за серию Mass EffectНедавно студия GamesVoice объявила о планах на создание русской озвучки для Grand Theft Auto: San Andreas: источник#Mass_Effect.
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