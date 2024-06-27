Александр Беглов рассказал, что удалось оперативно обсудить с президентом вопрос об индексации пенсий

В Петербурге больше миллиона жителей – это люди серебряного возраста Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что ему удалось оперативно донести до президента РФ Владимира Путина просьбу ветеранов об индексации пенсий работающим пенсионерам.
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