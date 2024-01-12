Винегрейтинг

Рейтинг-тест 2023: испытания десяти машин на полигоне Двадцать пять лет назад на асфальте не застроенного тогда Ходынского поля команда Авторевю собрала двенадцать интересных для водителя автомобилей, чтобы выяснить, какой из них лучше.
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