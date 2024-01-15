Полицейские района Марфино города Москвы выявили факты нарушения миграционного законодательства

Предварительно установлено, что в целях материального обогащения собственник квартиры на Ботанической улице фиктивно поставил на миграционный учет 5 иностранных граждан по месту своего жительства, предоставив в районный ОВМ недостоверные сведения.
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