ВС РФ водрузили российский триколор в селе Горналь

Российский флаг поднят в Горнале — последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».
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